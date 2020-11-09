Сильный ветер сорвал кровлю крыш со зданий в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области сильный ветер сорвал кровлю крыш со зданий в двух районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ДЧС сообщили, что в области второй день действует штормовое предупреждение по сильному порывистому ветру. В Уланском и Зайсанском районах порывы были настолько сильными, что сорвало кровлю со зданий.
В Уланском районе пострадало здание сельской участковой больницы поселка Асубулак, где сорвало мягкую кровлю на площади 226 кв.м.
«В городе Зайсане порывами ветра до 28 м/с частично сорвана кровля жилого дома по ул. Кондюрина на площади 150 кв.м., школы-интерната им. М.Дауленова на площади 150 кв.м., школы им. Ауэзова на 130 кв.м. и 2-этажного здания по ул. Бокажанова на 110 кв.м», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.
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