Сильный ветер снес крышу дома культуры в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Жаксынском районе Акмолинской области сильный ураганный ветер снес кровлю районного дома культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

По информации ведомства, 18 февраля в 13:48 с районного дома культуры села Жаксы Жаксынского района из-за бурана и сильного ветра с порывами до 23-25 м/сек была полностью сорвана кровля из металлочерепицы.

«При этом также частично была снесена отделочная плитка и вывеска, повреждено ограждение здания протяженностью приблизительно 20 метров и сломаны деревья. Здание было построено в 1968 году. Общая площадь кровли приблизительно около 1 000 кв. м. Капитальный ремонт кровли проведен в 2014 году», - уточнили в ведомстве.

Спасатели добавили, что жертв и пострадавших от падения кровли нет.

Напомним, в Акмолинской области закрыты дороги по всем направлениям из-за сложной метеорологической обстановки.

«Дорожными службами совместно с департаментом полиции и департаментом по ЧС было принято решение о закрытии движения транспортных средств на автодорогах республиканского и областного значения. Просим жителей и гостей области не выезжать за пределы населенных пунктов», - добавили в ведомстве.





Полицейские и спасатели призвали жителей региона воздержаться от поездок.

Ранее, 17 февраля, до акмолинцев было доведено штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий посредством СМС-оповещений.

Также о погодных условиях и закрытии трасс можно узнать, скачав мобильное приложение «Дармен» либо по номеру 1403.