Сильный ветер оставил без крыши школу в Туркестанской области

ТОЛЕБИЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер сорвал крышу сельской школы в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел РК.

В селе Жыланбузган Толебийского района Туркестанской области в результате порывистого ветра до 26 м/с произошел срыв кровли трехэтажного здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа Жыланбузган» на общей площади более одной тыс. кв. м», - сообщили в МВД.

Жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДЧС и комиссия.