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Сильный ветер оставил без крыши школу в Туркестанской области
9 Февраля 2020 17:37
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ТОЛЕБИЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер сорвал крышу сельской школы в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел РК.
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В селе Жыланбузган Толебийского района Туркестанской области в результате порывистого ветра до 26 м/с произошел срыв кровли трехэтажного здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа Жыланбузган» на общей площади более одной тыс. кв. м», - сообщили в МВД.Жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДЧС и комиссия.
Ключевые слова: Туркестанская область, Происшествия, Погода,
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