Сильный ветер и туман ожидаются в Туркестанской области 3 марта

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сильный ветер и туман ожидаются в Туркестанской области 3 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, утром и днем местами 15-20 м/с.

В Туркестане ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.