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Сильный ветер и туман ожидаются в Туркестанской области 3 марта

2 Марта 2020 16:20
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Сильный ветер и туман ожидаются в Туркестанской области 3 марта

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сильный ветер и туман ожидаются в Туркестанской области 3 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, утром и днем местами 15-20 м/с.

В Туркестане ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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