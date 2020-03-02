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Сильный ветер и туман ожидаются в Туркестанской области 3 марта
2 Марта 2020 16:20
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сильный ветер и туман ожидаются в Туркестанской области 3 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, утром и днем местами 15-20 м/с.
В Туркестане ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.
Ключевые слова: Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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