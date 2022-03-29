Сильный ветер и осадки прогнозируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сильные осадки ожидаются в городе и в горах Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», днем 29 марта, ночью 30 марта в городе Алматы, а также в горах ожидаются осадки, ветер юго-западный, 18-23 м/с.

Ночью 30 марта в горах - туман.

Кроме того, в ДЧС предупредили, что из-за ветра и сильных осадков жителям города рекомендуется не оставлять машины под деревьями.