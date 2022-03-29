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    16:21, 29 Март 2022 | GMT +6

    Сильный ветер и осадки прогнозируют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сильные осадки ожидаются в городе и в горах Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», днем 29 марта, ночью 30 марта в городе Алматы, а также в горах ожидаются осадки, ветер юго-западный, 18-23 м/с.

    Ночью 30 марта в горах - туман.

    Кроме того, в ДЧС предупредили, что из-за ветра и сильных осадков жителям города рекомендуется не оставлять машины под деревьями.

    Теги:
    Погода ДЧС Казгидромет Алматы
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