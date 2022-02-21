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Сильный снегопад обрушился на север Японии и нарушил движение транспорта

21 Февраля 2022 17:28
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Сильный снегопад обрушился на север Японии и нарушил движение транспорта

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сильный снегопад обрушился на север Японии в понедельник, нарушив воздушное и железнодорожное движение, в то время как метеорологические службы предупреждают о новых осадках, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

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По состоянию на 9:30 утра, были отменены около 140 рейсов нового аэропорта Титосе – главной воздушной гавани острова Хоккайдо, а также крупнейший аэропорт северной Японии.

Также сообщается, что компания железнодорожная компания Хоккайдо приостановила движение всех поездов на станцию ​​Саппоро и обратно.

По состоянию на 10:50 утра в Саппоро и других районах Хоккайдо из 1230 ежедневно курсирующих поездов, работа более 970 было приостановлена.

Как ожидается, непогода может затронуть и другие железнодорожные составы. В районах возле Саппоро к утру вторника синоптики обещают выпадение до 50 сантиметров снега. По данным японского метеорологического агентства, в столице префектуры Хоккайдо к утру понедельника за последние сутки выпало 11 см снега.

Непогода привела к дорожно-транспортным происшествиям. Дорожная авария с участием нескольких автомобилей произошла на скоростной автомагистрали Хакодате-Эсаси вблизи небольшого города Хокуто. В результате семь человек были госпитализированы. По словам местных спасателей, один из них погиб.

Очевидцы отмечают, что причиной аварии стали сильный снегопад и ветер, которые привели к весьма плохой видимости на месте аварии. По их словам, на скоростной автомагистрали застряло много автомобилей.

По сообщениям местной полиции, в Тобецу - другом городе провинции Хоккайдо – в результате аварии с участием семи транспортных средств, включая автоцистерну, двое мужчин получили легкие травмы.

По прогнозам метеорологов, в районе Хокурику на побережье Японского моря к 6 утра вторника выпадет до 70 см снега, а в регионе Канто-Косин в восточной и центральной Японии к этому же времени ожидается выпадение не более 50 см снега.

По данным метеоагентства, на острове Хоккайдо и в северо-восточном регионе Тохоку максимальная скорость ветра может достигнуть 126 километров в час, в то время как океанские волны могут достигать 6 метров в высоту в регионах Хоккайдо, Тохоку и Хокурику.


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#Происшествия   #Япония   #Погода   #Мировые новости  
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Автор:

Арсен Утешев

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