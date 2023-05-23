РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:30, 23 Май 2023 | GMT +6

    Сильный пожар вспыхнул в области Абай на границе с Россией

    None
    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы», передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС региона, 22 мая на пульт «101» поступило сообщение, что в 7 км от станции Аул, на территории Алтайского края села Новенькая произошло загорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР «Семей орманы».

    Имеется угроза деревне санаторию Березовка.

    «Предварительная площадь пожара составляет 57-70 га. Тушение производится силами ДЧС 41 человек личного состава, 14 единиц техники и 1 КШМ, от лесного хозяйства 157 человек и 44 единиц техники, от местных исполнительных органов области направлено 4 КамАЗа-водовоза, а также 3 МТЗ производится опахивание», - отметили в ДЧС.

    Сотрудники местной полицейской службой проводят оповещение населения. В кризисном центре департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай организован штаб.

    Дополнительно к месту возгорания направляется противопожарная техника из Семея.

    На тушение лесного пожара в области Абай направлены все силы и средства. По поручению акима области Нурлана Уранхаева на месте возгорания находятся все службы, а также заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

    Глава региона держит ситуацию на контроле. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. Тем не менее, все службы готовы к эвакуации. Необходимые действия по тушению отрабатываются совместно со службами ЧС.


    Теги:
    Пожар Абайская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Казахстанские тяжелоатлеты выходят на помост Азиады
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!