Сильный пожар уничтожил крышу дачного дома в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кровля дачного дома полностью сгорела в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram пресс-службы ДЧС города.

« 6 ноября 2021 года в 22:12 часов полностью сгорела крыша дома, общая площадь составляет 78 кв.метров. Объект расположен по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, дача Кайнар булак, массив Кристалл, ул. Трудовая», - сообщили в пресс-службу ДЧС.

В безопасное место вынесен 50-литровый газовый баллон (пропан). Пожар был локализован в 22:42 и полностью потушен в 22:58. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара было задействовано 2 единицы пожарной техники, 14 человек личного состава.