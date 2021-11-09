Новости
Сильный пожар уничтожил крышу дачного дома в Шымкенте
9 Ноября 2021 16:00
Поделиться:
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кровля дачного дома полностью сгорела в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram пресс-службы ДЧС города.
Новости по темеДва человека погибли при ДТП в Актау Два газовых баллона вытащили из горящего дома в Павлодаре Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
« 6 ноября 2021 года в 22:12 часов полностью сгорела крыша дома, общая площадь составляет 78 кв.метров. Объект расположен по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, дача Кайнар булак, массив Кристалл, ул. Трудовая», - сообщили в пресс-службу ДЧС.
В безопасное место вынесен 50-литровый газовый баллон (пропан). Пожар был локализован в 22:42 и полностью потушен в 22:58. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара было задействовано 2 единицы пожарной техники, 14 человек личного состава.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- «Болашак»: как первые студенты обучались за рубежом и какие изменения претерпела программа
- Квартира загорелась в Риддере из-за аварийного электрооборудования
- Два человека погибли при ДТП в Актау
- Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
- Два газовых баллона вытащили из горящего дома в Павлодаре
- Цех по производству контрафактных стиральных порошков ликвидировали в Туркестане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047