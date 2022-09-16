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    15:03, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Сильный пожар произошел в китайском мегаполисе Чанша

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В городе Чанша китайской провинции Хунань в пятницу в высотном здании вспыхнул пожар, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Судя по видеокадрам с места пожара, огонь охватил несколько десятков этажей здания. Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало. На место происшествия прибыли пожарные и представители других экстренных служб.

    Ведется тушение пожара, на месте происшествия проводятся спасательные работы. Дорожной полицией оцеплен периметр здания.

    Здание построено в 2000 году и расположено в центре города Чанша. Это был первый небоскреб в этом мегаполисе, высота которого превысила 200 метров.



    Кадр из видео

    Видео: NEtEase

    Теги:
    Пожар Видео Китай Мировые новости Происшествия
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