Сильный и решительный политик, моментально реагирующий на запросы общества – эксперт о президентстве Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 июня 2019 года состоялась инаугурация Президента Касым-Жомарта Токаева. Досрочные выборы состоялись 9 июня 2019 года, где Касым-Жомарт Токаев получил более 70% голосов избирателей. Директор экспертного Института европейского права и прав человека и член НСОД Марат Башимов поделился своим мнением о том, что было сделано Президентом Токаевым за 2 года правления страной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Strategy2050.kz.

- Подводя итоги двухлетнего руководства страной, какие основные направления политики Президента Токаева вы можете выделить?

- Можно сказать однозначно, что политика Президента Касым-Жомарта Токаева – это стабильность, демократизация, это движение вперед к верховенству права, повышению эффективности защиты конституционных прав наших граждан. Это движение к справедливому гражданскому обществу и эффективному, прозрачному государству при сохранении преемственности и предсказуемости.

- Президентство Касым-Жомарта Токаева выпало на очень непростой период пандемии коронавируса, как вы оцениваете проводимую политику в это время?

- Было сделано очень много в этот сложный период во всех сферах общественных отношений в этот, выпавший на долю Президента Токаева, экстремальный период мировой пандемии коронавируса. За время своего президентства, Глава государства показал себя сильным и решительным политиком, моментально реагирующим на любые события в стране и принимающем важные, нужные, необходимые, кардинальные решения.

С момента избрания, Глава государства указал, что «Казахстан преисполнен решимости построить экономически сильное, демократически развитое и сфокусированное на удовлетворение потребностей каждого гражданина «слышащее государство». Сейчас можно сказать, что мы идем по этому пути, с которого уже невозможно свернуть. Мы осуществляем необходимые политические реформы, призванные придать новый импульс развитию в интересах всего нашего общества. И установки Главы государства на то, что мы должны идти по пути строительства экономически сильного, социально справедливого и открытого общества с прочными устоями и прогрессивными ценностями, дорогой последовательных реформ и качественных преобразований – находит свое сегодняшнее воплощение и понимание. И самое ведь главное, что этой политике альтернативы не существует, назад пути уже нет. И это осознанный выбор, основанный на общенародном консенсусе.

Эксперты отмечают, что посыл Касым-Жомарта Токаева на социальную справедливость, честность, открытость, прозрачность во всех сферах, отход от догматизма и формализма, справедливость, противодействие коррупции, принципа равных возможностей, продвижение развития человеческого капитала и многое другое – находит живой отклик и поддержку в обществе.

Президент всегда подчеркивает, что вся система государственного управления должна стать реально «клиентоориентированной», а главный клиент – граждане Казахстана.

- Для этого Президент начал перестройку системы госуправления? Как вы можете прокомментировать, насколько это своевременная мера?

- Фактически, идет перезагрузка всей системы государственного управления – от госслужбы до местного самоуправления. И это видно уже по деятельности государственных структур, правоохранительных органов. Ориентир на новые формы общественного контроля и максимальную прозрачность управленческих решений – уже без альтернативы. Все в деятельности государственных структур должно быть открыто, доступно, понятно для общества, касается это финансов детских садиков или отбора судей. И процесс за эти два года в этом направлении только усиливается.

Важно, что, безусловно, многое кардинально меняется в общественном сознании. И это реальный факт. Этому способствовали объективные причины. Потребность в новом, меняющемся мире, потребность в справедливости и ответственности, потребность в позитивных изменениях в связи со стремительным распространением социальных сетей, интернета. Есть надежда на то, что, наконец, научимся слушать и слышать друг друга. Поэтому концепция «слышащего государства» Президента Касым-Жомарта Токаева, обратная связь государства и общества, открытого и честного диалога, более эффективной защиты конституционных прав наших граждан, необходимость плюрализма мнений и прагматизма - возымело действие и стало быстро проникать в повседневную жизнь и приносить определенные результаты. Это не сиюминутная акция, а стратегическая задача и веление времени. Это борьба с глубоко проникшими в наше общество - двойными стандартами. Это уже начинают ощущать многие. И симпатии, как указывают социологи и политологи, к Главе государства постоянно растут.

- Как вы думаете, что особенно импонирует народу?

- Президент подчеркивает, что любую проблему следует решать только конструктивным и мирным путем. Все структуры государственного аппарата, правоохранительных органов стали «открываться», быть более восприимчивыми и позитивно разговаривать с народом по проблемным вопросам, а главное, искать и стараться находить пути конструктивного решения. Видно, и то, Касым-Жомарт Токаев сам внимательно смотрит социальные сети и мгновенно реагирует на злободневные вопросы. Теперь, в социальных сетях появились аккаунты практически всех руководителей государственных и правоохранительных органов. Им наши граждане уже прямо пишут о своих жалобах, закрытости, бюрократизме, сами предлагают пути решения.

Правовой блок государства, всегда в зоне большой критики и особого внимания. Здесь много еще двойных стандартов, затушевывания проблем, нежелания двигаться вперед. Нарушений в этой сфере много, все это видят и знают. С развитием социальных сетей, происходит обостренное восприятие любой информации в этой сфере. Глава государства, разобравшись в непростых тонкостях где-то «обрюзгшей», неповоротливой работы государственных органов в этой сфере – начинает и здесь наводить порядок, который и ждет наше общество.

- Какими принципами руководствуется Президент?

- Курс, обозначенный в принципах «Слышащего государства» - это и принципы верховенства Конституции Республики Казахстан и ее законов. Неукоснительное соблюдение норм Основного закона в решении различных вопросов, возникающих споров – это прерогатива судебной системы. Другой вопрос – ее дальнейшего совершенствования и улучшения эффективности работы. Это - усиление ответственности государственных, правоохранительных органов и судей, повышение профессиональной квалификации, обеспечение справедливого правосудия и повышение уровня доверия граждан к судебной власти, прокуратуре и полиции. Это открытость во всем.

И еще что важно. Институтом прямого взаимодействия власти с гражданским обществом стал важный Национальный совет общественного доверия. Он был создан Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и получил общественное признание. Национальный совет проводит большую работу по поддержке инициатив Главы государства, по выработке и продвижению пакета политических реформ, катализатором новых, прогрессивный идей, конструктивной экспертной площадкой взаимодействия власти и гражданского общества, демократизации общественных процессов, движению к верховенству прав. НСОД проводит общественную экспертизу проектов концепций, государственных программ и нормативных правовых актов, рассматривает значимые стратегические проблемы. Таким образом, обеспечивается конструктивный диалог между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов.

За время работы совета были приняты важные законы по демократизации общественных процессов, эффективной защите конституционных прав граждан. Сейчас это выборы акимов, важная земельная реформа, либерализация избирательной системы, гендерное равноправие, защита прав детей, защита прав наших граждан в области административной юстиции, присоединение к международным пактам в области прав человека и многое другое. Теперь это законопроекты об общественном контроле, уполномоченном по правам человека (омбудсмене). Пожелаем и НСОД успехов в дальнейшем продвижении стратегических направлений деятельности государства по реализации принципов, провозглашенных Президентом страны по созданию справедливого общества и эффективного государства.

- Завершая наш разговор, что вы можете сказать о внешней политике Казахстана?

- Президент Казахстана указывает, что после завершения «холодной войны» мы упустили уникальный шанс построить по-настоящему справедливую систему международных отношений, которая бы фокусировалась на продвижении интересов простых граждан, а в рамках кризисного реагирования наблюдается рост торгового протекционизма и политического национализма, вызвавшие системные сбои в международном сотрудничестве и нарастание «глобальной дисфункции». Сегодня вся планета находится в тревожном ожидании новой волны драматических событий с необратимыми последствиями. Нарастающий дефицит взаимного доверия, искаженное восприятие конкуренции наций, усиливающиеся торговые войны и санкции подрывают перспективы устойчивого развития, лишая миллиарды людей надежды на лучший мир. По актуальным вопросам пандемии коронавируса, отметил он, необходимо внимательно изучить идею создания Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН. Один из них Казахстан готов разместить на своей территории.

Президент страны сказал - «крайне важное: в свете бушующей в мире глобальной пандемии как никогда актуальными становятся разработка и запуск системы контроля над биологическим оружием. Казахстан предлагает учредить подотчетный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган – Международное агентство по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года».

Самое главное, что Казахстан стабилен и предсказуем, как во внутренней, так и во внешней политике и относительно благополучен по сравнению с другими странами.

Два года президентства Касым-Жомарта Токаева – это и уважение к его личности. Его опыт, простота, культура, знания и другие достоинства – заставляют уважать эту неординарную личность.

- Спасибо за интервью!