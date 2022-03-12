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    17:05, 12 Март 2022 | GMT +6

    Сильный дождь ожидается в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ожидается сильный дождь. В ДЧС дали рекомендации жителям, что делать в такую погоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует: днем в воскресенье, 13 марта, в Алматы ожидается сильный дождь.

    При таких неблагоприятных погодных явлениях, в целях безопасности рекомендуют предпринять меры, которые помогут избежать неприятностей:

    - убрать вещи с балконов и лоджий;

    - не прятаться около стен домов;

    - выходя из дома, закрыть окна, отключить все электроприборы;

    - использовать ветрозащитную, непромокаемую одежду и обувь;

    - подготовить автономные источники освещения (фонари, свечи, керосиновые лампы);

    - ставить личное транспортное средство на стоянку или площадку на безопасном расстоянии от деревьев;

    - обращать внимание на SMS-сообщения о возможных ЧС и следить за сообщениями в СМИ.


    Теги:
    Погода ДЧС Казгидромет Общество Алматы Правоохранительные органы
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