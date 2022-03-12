Сильный дождь ожидается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ожидается сильный дождь. В ДЧС дали рекомендации жителям, что делать в такую погоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует: днем в воскресенье, 13 марта, в Алматы ожидается сильный дождь.

При таких неблагоприятных погодных явлениях, в целях безопасности рекомендуют предпринять меры, которые помогут избежать неприятностей:

- убрать вещи с балконов и лоджий;

- не прятаться около стен домов;

- выходя из дома, закрыть окна, отключить все электроприборы;

- использовать ветрозащитную, непромокаемую одежду и обувь;

- подготовить автономные источники освещения (фонари, свечи, керосиновые лампы);

- ставить личное транспортное средство на стоянку или площадку на безопасном расстоянии от деревьев;

- обращать внимание на SMS-сообщения о возможных ЧС и следить за сообщениями в СМИ.