17:05, 12 Март 2022 | GMT +6
Сильный дождь ожидается в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ожидается сильный дождь. В ДЧС дали рекомендации жителям, что делать в такую погоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует: днем в воскресенье, 13 марта, в Алматы ожидается сильный дождь.
При таких неблагоприятных погодных явлениях, в целях безопасности рекомендуют предпринять меры, которые помогут избежать неприятностей:
- убрать вещи с балконов и лоджий;
- не прятаться около стен домов;
- выходя из дома, закрыть окна, отключить все электроприборы;
- использовать ветрозащитную, непромокаемую одежду и обувь;
- подготовить автономные источники освещения (фонари, свечи, керосиновые лампы);
- ставить личное транспортное средство на стоянку или площадку на безопасном расстоянии от деревьев;
- обращать внимание на SMS-сообщения о возможных ЧС и следить за сообщениями в СМИ.