РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:54, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Сильный дождь и похолодание ожидаются в Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 ноября в Алматы ожидается сильный дождь и резкое понижение температуры днем до 5-7 градусов тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным синоптиков, в горах будут сильные осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный временами 15-20, порывы ветра достигнут 25 метров в секунду.

    ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

    «Рекомендуем не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов. Переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах. Будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.)», - обратилась в ДЧС к горожанам.

    ДЧС также рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь), прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.


    Теги:
    Алматы Погода
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!