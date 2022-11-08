Сильный дождь и похолодание ожидаются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 ноября в Алматы ожидается сильный дождь и резкое понижение температуры днем до 5-7 градусов тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, в горах будут сильные осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный временами 15-20, порывы ветра достигнут 25 метров в секунду.

ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

«Рекомендуем не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов. Переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах. Будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.)», - обратилась в ДЧС к горожанам.

ДЧС также рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь), прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.