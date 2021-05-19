+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 426.05 EUR 520.46
RUB 5.78 CNY 66.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сильный дождь и град: ДЧС Алматы обратился к жителям

19 Мая 2021 18:23
Поделиться:
Сильный дождь и град: ДЧС Алматы обратился к жителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы днем 20 мая ожидается сильный дождь, ветер, временами гроза и град. В этой связи ДЧС города обратился к жителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау
Селеопасные участки Алматинской области осмотрел вице-министр по ЧС Министр по ЧС провел онлайн-прием граждан На побережье Каспия горят камыши

«ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 19 мая 2021 года предупреждает: днем 20 мая в Алматы ожидается сильный дождь, временами гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 13 м/с. Рекомендуем населению при сильных осадках и ветре плотно закрыть окна в домах; не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций», - сообщили в ДЧС Алматы.

Ранее сообщалось, что практически по всей территории Казахстана 19 мая ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с прохождением атмосферных фронтальных систем местами пройдут дожди с грозами, градом, в северной половине, в центре и востоке местами сильный дождь, шквал.

Лишь на юго-западе РК ожидается погода без осадков, местами ожидается туман. По республике местами ожидаются усиление ветра, на юге местами – пыльная буря.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия   #Казгидромет   #Погода   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау
Селеопасные участки Алматинской области осмотрел вице-министр по ЧС
Министр по ЧС провел онлайн-прием граждан
На побережье Каспия горят камыши
Популярное
1 Град и дожди с грозами ожидаются 19 мая в Казахстане
2 Четырех без вести пропавших нашли в Карагандинской области
3 Глава МОН сообщил о предстоящих изменениях в аттестации организаций образования
4 Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности
5 Проект «Жаяу»: в пешее путешествие по родному краю отправился карагандинец
Читайте также
Шесть компаний лишены лицензии за некачественный ремонт дорог в Алматы
Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив