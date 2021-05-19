Сильный дождь и град: ДЧС Алматы обратился к жителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы днем 20 мая ожидается сильный дождь, ветер, временами гроза и град. В этой связи ДЧС города обратился к жителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 19 мая 2021 года предупреждает: днем 20 мая в Алматы ожидается сильный дождь, временами гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 13 м/с. Рекомендуем населению при сильных осадках и ветре плотно закрыть окна в домах; не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций», - сообщили в ДЧС Алматы.

Ранее сообщалось, что практически по всей территории Казахстана 19 мая ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с прохождением атмосферных фронтальных систем местами пройдут дожди с грозами, градом, в северной половине, в центре и востоке местами сильный дождь, шквал.

Лишь на юго-западе РК ожидается погода без осадков, местами ожидается туман. По республике местами ожидаются усиление ветра, на юге местами – пыльная буря.