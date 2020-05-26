Сильные ожоги стали расплатой 20-летнего жителя Шу за фото на вагоне-цистерне

ШУ. КАЗИНФОРМ - Сильные ожоги получил 20-летний житель Шу, забравшийся на вагон-цистерну поезда, чтобы сфотографироваться. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«Все мы знаем, что железная дорога - зона повышенной опасности. Об этом нужно помнить каждому. Однако, нарушения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта продолжают совершаться», - отметил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По словам О. Бекиева, с начала года сотрудниками транспортной полиции выявлено и привлечено к административной ответственности за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах 9569 граждан. Также зарегистрировано 184 факта экстренного торможения поездов по причине нахождения людей. За этот период зарегистрировано 44 факта травмирования железнодорожным транспортом, из них, к сожалению – больше половины со смертельным исходом.

Так, 24 мая от сотрудницы городской больницы города Шу поступило сообщение, о том что бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой с электроожогом был доставлен молодой человек.

В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции было установлено, что пострадавшим является 20-летний житель Шу.

Как выяснилось,он взобрался на вагон-цистерну в составе грузового поезда, стоящего на 32-м электрифицированном пути нечётного парка станции Шу, для того чтобы сфотографироваться, вследствие чего попал под провод высоковольтной линии.

В результате получил 50% электротермический ожог I-II-III степени туловища и конечностей.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.1. ст. 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).

По факту несчастного случая проводится расследование.

«Железные дороги не опасны для тех, кто соблюдает элементарные требования личной безопасности. Каждый человек обязан их выполнять. Во имя собственного здоровья и жизни. Жизнь - слишком тяжелая расплата за беспечность и халатность. Об этом нужно помнить каждому», - резюмировал полковник полиции.

Также глава транспортной полиции страны обратился к родителям несовершеннолетних детей и напомнил, что впереди у них летние каникулы. В связи с этим необходимо регулярно проводить разъяснительную работу со своими детьми, не оставлять их без присмотра на железной дороге.



