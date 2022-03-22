Сильные осадки ожидаются в Алматы и горах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 23 марта в Алматы, а также в горах ожидаются сильные осадки, в большей части снег, туман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует: 23 марта в города Алматы, а также в горах ожидаются сильные осадки, в большей части снег, туман.

ДЧС города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

В ДЧС рекомендует не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

«Помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов; переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах; будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и другие)», - сообщили в пресс-службе ДЧС.