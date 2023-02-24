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Сильные осадки и угроза схода лавин: штормовое предупреждение объявили в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Февраля 2023, 18:34
Сильные осадки и угроза схода лавин: штормовое предупреждение объявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в субботу, 25 февраля, ожидаются сильные осадки: дождь, мокрый снег, туман и гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что с 25 по 27 февраля в связи с прогнозом сильных осадков, а также повышением температурного фона ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

«На сегодняшний день подрядными и коммунальными службами акиматов районов расчищено от мусора и снега 1154 км арычных сетей, работы ведутся ежедневно», - отметили в ДЧС.

Кроме того, по данным департамента по ЧС, в горах сохраняется лавинная опасность. «24-25 февраля в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. В этой связи не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы», - добавили в ведомстве.


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