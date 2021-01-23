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    18:42, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Сильные морозы ожидаются в двух областях РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    23 января в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырау 23 января ожидаются туман, гололед.

    Ночью 23-24 января в Акмолинской области ожидается понижение температуры воздуха до 30-35, местами 38 градусов мороза. В Кокшетау ночью 23-24 января ожидается понижение температуры воздуха до 32-34 градусов мороза.

    23 января в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью местами 15-20 м/с.

    23 января в Кызылординской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Кызылорде днем 23 января ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью 23-24 января в Северо-Казахстанской области ожидается понижение температуры воздуха до 30-35 мороза, ночью 24 января местами сильный мороз до 40 градусов. В Петропавловске ночью 23 января ожидается понижение температуры воздуха до 32-34 мороза, ночью 24 января сильный мороз 37-39 градусов.

    23 января в Карагандинской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.


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