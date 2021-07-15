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    14:25, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Сильные ливни затопили Центральную и Западную Европу

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Циклон «Бернд принес в Центральную и Западную Европу небывалые осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В немецком Аденау по меньшей мере 30 человек числятся пропавшими без вести, на фоне продолжительных дождей их дома обрушились. Под угрозой - еще 25 жилых построек, сообщает полиция.

    В Бельгии Льеж и пригороды объявлены красной зоной, там до конца недели продлятся дожди. Синоптики сообщили, что за день в регионе выпадает месячная норма осадков.

    Начеку и метеорологи Франции, Швейцарии и Нидерландов. Во Франции объявлен оранжевый уровень опасности в 10 департаментах, там со среды не стихают ливни. Власти опасаются разлива рек - нетипичного для июля явления. А в юго-восточной Европы дожди не помешали бы: там зафиксирована очередная тепловая волна.



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