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Сильные дожди спрогнозировали в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Апреля 2022, 18:14
Сильные дожди спрогнозировали в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 8 апреля на территории Алматинской области ожидаются сильные дожди, а в предгорных районах - формирование склонового стока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно недельного синоптического прогноза погоды РГП «Казгидромет», 8 апреля 2022 года с запада на восток вновь начнет смещаться очередной Атлантический циклон, который обусловит выпадение осадков, преимущественно в виде дождя и усиления ветра. На территории Алматинской области ожидаются сильные дожди, в связи с чем, в предгорных районах области ожидается формирование склонового стока», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Также в первой половине апреля ожидается повышение температуры воздуха днем до +22+27 градусов, а в середине месяца будет смещаться западный антициклон, с которым ожидается кратковременное понижение температуры воздуха, ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъемы уровней воды на реках, а также сохраняется лавинная опасность.

ДЧС Алматинской области призывает граждан, туристов и отдыхающих следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Не рекомендуется выходить в горную местность. Находитесь вдали от горных рек.


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