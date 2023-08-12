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    00:02, 12 Август 2023 | GMT +6

    Сильные дожди и шквальный ветер ожидаются в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему обуславливают неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана. 12 августа пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, в западной половине Казахстана под влияние отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере, северо-западе, в центре страны в ночные и утренние часы ожидается туман.

    Днем на юго-западе Атырауской области сохраняется очень сильная жара 40-42°С. Днем в Мангистауской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-40°С.

    В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на севере, юге, пустынных районах Туркестанской областей, на севере, западе области Абай, на юге области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На западе Северо-Казахстанской области - высокая пожарная опасность. На севере, западе Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе области - чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.


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