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Сильную засуху в мае прогнозируют синоптики в двух регионах Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
11 Мая 2022, 05:36
Сильную засуху в мае прогнозируют синоптики в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз засухи на май 2022 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгдромет».

Сильную засуху прогнозируют синоптики в мае в двух регионах. Это Кармакчинский район Кызылординской области и Мангистауский район Мангистауской области.

Согласно прогнозу Казгидромета на большей части территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

Умеренная засуха ожидается:

- в окрестностях города Степногорска Акмолинской области;

- в районе им. М. Жумабаева Северо-Казахстанской области;

- в Аральском районе Кызылординской области;

- в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области.

Благоприятные условия с умеренной влажностью ожидаются:

- в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Жамбылской области и в Сузакском районе Туркестанской области.

- в Северо-Казахстанской области, в районах им. Г. Мусрепова, Тимирязевском и Тайыншинском;

- в Актюбинской области – в Иргизском и Уилском районах;

- в Алматинской области – в Енбекшиказахском и Илийском районах;

- в Восточно-Казахстанской области – в Шемонаихинском и Уржарском районах.

Все прогнозы регулярно предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются в приложении www.agrodata.kz.


Кызылординская область   Казгидромет   Сельское хозяйство   Мангистауская область   Регионы Казахстана  
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