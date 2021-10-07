Сильное землетрясение в Пакистане: погибло 20 человек

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате землетрясения на юге Пакистана возросло до 20, более 300 человек пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Telegraph India.

Рано утром в четверг, 7 октября, горную часть пакистанской провинции Белуджистан потрясло мощное землетрясения силой 5,9 балла, в результате которого по меньшей мере 20 человек погибли и более 300 получили ранения, а также разрушены несколько домов.

Представители службы управления стихийными бедствиями заявили, что число погибших может увеличиться.

Национальный центр сейсмического мониторинга в Исламабаде сообщает, что эпицентр землетрясения находился недалеко от Харнаи на глубине около 15 километров, при этом «точный ущерб» еще не подтвержден.

Землетрясение затронуло города и населенные пункты Кветта, Сиби, Харнаи, Пишин, Кила Сайфулла, Чаман, Зиарат и Жоб в Белуджистане.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение силой 5,9 балла произошло на небольшой глубине, при этом мелкие землетрясения могут нанести больший ущерб.

В ночь на четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7 балла, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население - около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Наибольшее количество погибших и раненых было зарегистрировано в отдаленном северо-восточном районе Харнаи. Заместитель комиссара района Харнаи Сохаил Анвар Хашми подтвердил, что число погибших составляет 20 человек. По его словам, среди погибших также числятся шесть детей. По его словам, электроснабжение района приостановлено.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями провинции (PDMA) заявило, что среди погибших много женщин и детей. Сейчас все раненные получают медицинскую помощь в районной больнице Харнаи.

Кроме того, девять тяжелораненых пациентов были доставлены по воздуху в Кветту на вертолетах пакистанской армии, передает газета Dawn.

Главный министр Белуджистана Джам Камал Хан Алиани рассказал, что в настоящее время предпринимаются меры по оказанию помощи и эвакуации, в том числе подготовлены вертолеты, экипажи и автомобили скорой помощи, а также кровь для переливания.

Афтершоки по-прежнему ощущаются в разных регионах страны. Самые ранние толчки ощущались в 3:20 утра, после чего граждане в панике выбегали из своих домов.

В настоящее время ведутся работы по оказанию помощи пострадавшим, в больницах объявлено чрезвычайное положение. Также рухнули более 100 глиняных домов, в результате чего сотни людей остались без крова. Многие люди остались погребенными под завалами.

В беседе с Geo News генеральный директор PDMA Насир Ахмед Насир сказал, что в горных районах произошли оползни.

Министр внутренних дел Мир Зиаулла Лангов сказал, что от пяти до шести районов пострадали в «крупном масштабе», и данные все еще собираются.

Пакистан находится между Индийской и Евразийской тектоническими плитами и расположен в шовной зоне Инд-Цангпо, примерно в 200 км к северу от Гималайского фронта, что делает этот регион очень восприимчивым к землетрясениям.

В регионе самый высокий уровень сейсмичности, и поэтому здесь происходят самые большие землетрясения в Гималайском регионе, вызванные в основном движением по надвиговым разломам. В последние годы Пакистан пережил несколько землетрясений.

Одно из сильнейших землетрясений в стране за последние годы произошло 8 октября 2005 года, в результате чего погибло более 74 тысяч человек.