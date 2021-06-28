Сильнейший пожар вспыхнул на юго-востоке Лондона

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сильнейший пожар вспыхнул в районе Элефант-энд-Касл на юго-востоке Лондона. С огнем пытаются справиться около сотни пожарных. Как сообщается, им удалось взять ситуацию под контроль. Небо над южным Лондоном окутало огромное облако дыма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Пожарные бригады были вызваны на место происшествия около 13.45 по местному времени: сообщалось, загореться могли гаражи, находящиеся рядом с железнодорожной станцией.

Как сообщается, распространение огня удалось предотвратить, пожарные останутся на месте происшествия еще несколько часов, чтобы погасить оставшиеся очаги. Улицы в районе пожара по-прежнему перекрыты.

Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.

По данным Лондонской пожарной службы, три коммерческих помещения в железнодорожных сводах, четыре вагона поездов и телефонная будка окутаны пламенем.

Местных жителей призывают не открывать окна и двери из-за поднявшегося смога, сообщение всех поездов в этом районе приостановлено.

Некоторые местные жители говорили, что слышали несколько взрывов.

«Мы открыли окно на пару секунд, потому что снаружи раздавались крики людей: мы тут же вдохнули очень едкий запах, - рассказала местная жительница Сара Скарпа. - В какой-то момент смог начал рассеиваться, потом мы услышали взрыв и все это началось опять».