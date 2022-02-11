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Сильнейших в кокпаре выявили на турнире в Туркестанской области

11 Февраля 2022 11:28
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Сильнейших в кокпаре выявили на турнире в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Казахская национальная игра собрала в селе Бирлик Ордабасинского района более десяти команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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На открытии чемпионата области на призы семикратного победителя Советского Союза Турнияза Абильбекова аким Ордабасинского района Баглан Батыршаев и прославленный всадник Турнияз Абильбеков пожелали кокпарцам удачи.

Основная цель этого соревнования - формирование основной сборной Туркестанской области на чемпионат страны, который пройдет в апреле в Таразе. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды Ордабасинского, Толебийского, Жетысайского, Байдибекского, Мактааральского, Сузакского, Сарыагашского, Сайрамского, Казыгуртского районов и городов Туркестан, Арыс, Кентау. По итогам состязаний Гран-при завоевала сборная Тюлькубасского района, серебро завоевали всадники Толебийского района. Бронза досталась ребятам из Ордабасинского района.

Что касается индивидуальных призов, то лучшим скакуном стал Бакторы знаменитого всадника Темирхана Айтбаева. Наездник Абылай Каркабат был признан лучшим игроком. Соревнования проведены управлением физической культуры и спорта Туркестанской области, коллективом областной школы национальных видов спорта, администрацией Ордабасинского района и Федерацией кокпара Ордабасинского района.


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#Туркестанская область   #Акимат   #Спорт   #Кокпар  
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