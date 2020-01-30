Сильнейшие дзюдоисты Казахстана отправятся на мировой турнир «Grand Slam» в Париж
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8-9 февраля в Париже состоится мировой турнир Grand Slam по дзюдо среди мужчин и женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Федерации дзюдо Казахстана сообщили, что страну здесь представят 16 дзюдоистов. В целом в соревнованиях примут участие 788 спортсменов из 122 стран мира.
Честь Казахстана среди мужчин будут защищать: Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев (60 кг), Елдос Жумаканов и Ерлан Серикжанов (66 кг), Жансай Смагулов и Бекадиль Шаймерденов (73 кг), Дидар Хамза (81 кг), Ислам Бозбаев (90 кг), Ерасыл Кажыбаев (+100 кг), Галымжан Кырыкбай (+100 кг)
Из женщин в Париж отправятся Отгонцэцэг Галбадрах (48 кг), Акмарал Науатбек (48 кг), Анна Казюлина (52 кг), Севара Нишанбаева (57 кг), Назгуль Маратова (+78 кг), Камила Берликаш (+78 кг)
Стоит отметить, что по правилам Международной федерации дзюдо (IJF) чемпионы турнира Grand Slam получают по 1000 очков, серебряные призеры— 700, бронзовые призеры обеспечивают себе в мировом рейтинге 500 очков.
Напомним, год назад в данном турнире казахстанцы завоевали несколько медалей – Ислам Бозбаев (серебро), Елдос Сметов (серебро), Галбадрах Отгонцэцэг (бронза).
- В Алматы пройдет заседание Евразийского межправительственного совета: что обсудят премьеры
- 14,8 тысяч заявок на 170 млрд тенге одобрено по программе «7-20-25»
- В Алматы проведут открытый конкурс по изучению наследия аль-Фараби на стипендию акима города
- «Барыс» — «Нефтехимик»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ
- На размышлениях аль-Фараби можно воспитывать человека как личность – директор бюро ЮНЕСКО
- Аль-Фараби гордость не только нашего народа, но и всего исламского мира - Абсаттар Дербисали
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана