Сильнейшие дзюдоисты Казахстана отправятся на мировой турнир «Grand Slam» в Париж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8-9 февраля в Париже состоится мировой турнир Grand Slam по дзюдо среди мужчин и женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Федерации дзюдо Казахстана сообщили, что страну здесь представят 16 дзюдоистов. В целом в соревнованиях примут участие 788 спортсменов из 122 стран мира.

Честь Казахстана среди мужчин будут защищать: Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев (60 кг), Елдос Жумаканов и Ерлан Серикжанов (66 кг), Жансай Смагулов и Бекадиль Шаймерденов (73 кг), Дидар Хамза (81 кг), Ислам Бозбаев (90 кг), Ерасыл Кажыбаев (+100 кг), Галымжан Кырыкбай (+100 кг)

Из женщин в Париж отправятся Отгонцэцэг Галбадрах (48 кг), Акмарал Науатбек (48 кг), Анна Казюлина (52 кг), Севара Нишанбаева (57 кг), Назгуль Маратова (+78 кг), Камила Берликаш (+78 кг)

Стоит отметить, что по правилам Международной федерации дзюдо (IJF) чемпионы турнира Grand Slam получают по 1000 очков, серебряные призеры— 700, бронзовые призеры обеспечивают себе в мировом рейтинге 500 очков.

Напомним, год назад в данном турнире казахстанцы завоевали несколько медалей – Ислам Бозбаев (серебро), Елдос Сметов (серебро), Галбадрах Отгонцэцэг (бронза).