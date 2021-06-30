Сильная жара в Алматы: ДЧС дал рекомендации жителям мегаполиса
В этой связи ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:
- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12-00 до 16-00 солнце наиболее активно. Желательно защищать все участки тела от попадания прямых солнечных лучей – используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
- Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
- Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
- Снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
- Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары - это может привести к обморочному состоянию ребенка.
Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните на единый телефон службы спасения «112», «101» (звонок бесплатный).