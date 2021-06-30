Сильная жара в Алматы: ДЧС дал рекомендации жителям мегаполиса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» предупреждает: 1-3 июля в городе Алматы ожидается сильная жара – 34-36 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этой связи ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12-00 до 16-00 солнце наиболее активно. Желательно защищать все участки тела от попадания прямых солнечных лучей – используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

- Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

- Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

- Снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

- Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары - это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните на единый телефон службы спасения «112», «101» (звонок бесплатный).