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    02:06, 18 Май 2021 | GMT +6

    Сильная жара ожидается в ЗКО и Костанайской области 18 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Днем в Западно-Казахстанской и Костанайской областях 18 мая ожидается сильная жара. В Кызылординской области на большей части, в Костанайской, Восточно-Казахстанской областях в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, градом, на севере местами – шквал. Лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе местами – пыльная буря.

    В Северо-Казахстанской области местами ожидается шквал, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с, днем местами возможен град. В Акмолинской, Жамбылской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град. В Туркестанской, Мангыстауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами – шквал.



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