Сильная жара ожидается в ряде регионов Казахстана 31 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 31 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами. Лишь на севере, в южной половине республики сохраняется ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря, на севере – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Атырауской, Актюбинской, на юге Мангистауской, на севере, западе Костанайской областей ожидается сильная жара.

На большей части Костанайской сохраняется, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается высокая пожарная опасность.

На большей части Кызылординской, на востоке, в центре Павлодарской, на востоке Атырауской, Карагандинской, в центре Улытауской, на севере, востоке Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.