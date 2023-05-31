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Сильная жара ожидается в ряде регионов Казахстана 31 мая

Редактор:  
Ринат Дусумов
31 Мая 2023, 00:03
Сильная жара ожидается в ряде регионов Казахстана 31 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 31 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами. Лишь на севере, в южной половине республики сохраняется ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря, на севере – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Атырауской, Актюбинской, на юге Мангистауской, на севере, западе Костанайской областей ожидается сильная жара.

На большей части Костанайской сохраняется, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается высокая пожарная опасность.

На большей части Кызылординской, на востоке, в центре Павлодарской, на востоке Атырауской, Карагандинской, в центре Улытауской, на севере, востоке Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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