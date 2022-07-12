12 Июля 2022 10:05

Сильная жара ожидается в Испании, Португалии и на юге Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По прогнозам экспертов национальной метеорологической службы Франции «Метео Франс», со вторника на юго-западе Франции и в долине Роны температура превысит 36-38 градусов по Цельсию, что выше климатической нормы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Французские метеорологи отметили, что область высокого давления складывается между Марокко, Францией и Британскими островами. При этом формируется ситуация притока горячего воздуха во Францию из Марокко и Испании.

По данным испанского метеорологического агентства, в предыдущие сутки температура воздуха в муниципалитете Канделеда достигла 43,3 градуса по Цельсию. В Севилье - 42,4 градуса. В юго-западных городах Испании - Бадахос и Мерида - также наблюдалась жара до 42 градусов.

По прогнозу испанских синоптиков, аномальная жара в стране в ближайшие дни будет только усиливаться. «Эта жара действительно может стать исключительной», - сказал представитель агентства метеорологии Испании AEMET Рубен дель Кампо.

В соседней Португалии за выходные температура превысила 44 градуса, что привело к лесным пожарам и огромным облакам дыма, которые были видны в столице - Лиссабоне. По словам местных чиновников, пожарные взяли под контроль самый крупный пожар в муниципалитете Оурема.

Несмотря на то, что в понедельник температура в Португалии несколько понизилась, ожидается, что в ближайшие дни она снова поднимется. Так, в юго-восточном городе Эвора прогнозируется 44 градуса.

«В ближайшие дни мы столкнемся с условиями максимального риска», - заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта. По словам главы кабинета министров Португалии, малейшее нарушение бдительности может привести к пожару значительных масштабов.

По словам европейских ученых, волны жары участились на юге Европы из-за глобальных изменений климата. По мере повышения глобальной температуры ожидается, что волны высокого тепла станут более интенсивными.

Фото: meteofrance.com