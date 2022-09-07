Сильная жара ожидается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Синоптики прогнозируют сильную жару до 35 градусов 7 сентября в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДЧС Алматы в связи с высокой пожарной опасностью в горно-лесной местности просит жителей и гостей города при отдыхе в горах отказаться от использования открытого огня, разведения костров и курения.

«Напоминаем, в соответствии статьи 367 КРКобАП за нарушение требований пожарной безопасности, совершенных на особо охраняемых природных территориях, сумма штрафа на физических лиц варьируется от 10 до 100 МРП, т.е. от 30 063 тенге до 306 300 тенге. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности», - предупредили в пресс-службе ДЧС.

В Алматы 6 сентября произошло несколько случаев возгорания сухостоя. Огнеборцы боролись с высоким пожаром на склонах гор в районе Кенсайского кладбища и возле Кок- Тобе.