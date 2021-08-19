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Сильная жара и пыльные бури ожидаются в пяти регионах Казахстана

19 Августа 2021 18:17
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Сильная жара и пыльные бури ожидаются в пяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сильная жара и пыльные бури ожидаются в пяти регионах Казахстана в пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Днем 20 августа на юге, юго-востоке Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

20 августа на западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. В горных районах и на западе области ветер северо-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Туркестан временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем 20 августа в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на юго-западе области ожидается 15-20 м/с. На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Уральск ожидается очень сильная жара 40 градусов.

Днем 20 – сутки 21 августа на юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Жезказган: днем 20 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с.

Днем 20-22 августа в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. 20-22 августа ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области 15-20 м/с, 21 августа порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Тараз: днем 20-21 августа ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.


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