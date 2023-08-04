Сильная засуха ожидается в августе в трех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно уточненного прогноза, в августе на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».



По данным Казгидромета, умеренная засуха ожидается:

в Иргизском районе Актюбинской области,

в Шиилийском районе Кызылординской области и городе Кызылорде,

в Енбекшиказахском районе Алматинской области,

в Кордайском, Жуалынском районах Жамбылской области, в окрестности города Тараза,

в Жетысайском, Казыгуртском, Арысском, Отрарском, Туркестанском, Сузакском и Сарыагашском районах Туркестанской области,

в окрестности города Аркалыка Костанайской области и в окрестности города Караганды.

Сильная засуха будет:

в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области,

в Айтекебиском районе Актюбинской области,

в Кармакшинском районе Кызылординской области.