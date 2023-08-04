Сильная засуха ожидается в августе в трех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно уточненного прогноза, в августе на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным Казгидромета, умеренная засухаожидается:
в Иргизском районе Актюбинской области,
в Шиилийском районе Кызылординской области и городе Кызылорде,
в Енбекшиказахском районе Алматинской области,
в Кордайском, Жуалынском районах Жамбылской области, в окрестности города Тараза,
в Жетысайском, Казыгуртском, Арысском, Отрарском, Туркестанском, Сузакском и Сарыагашском районах Туркестанской области,
в окрестности города Аркалыка Костанайской области и в окрестности города Караганды.
Сильная засуха будет:
в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области,
в Айтекебиском районе Актюбинской области,
в Кармакшинском районе Кызылординской области.
Умеренно влажно будет в Казталовском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области.