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Сильная засуха ожидается в августе в трех областях Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Августа 2023, 12:24
Сильная засуха ожидается в августе в трех областях Казахстана Фото: pixabay.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно уточненного прогноза, в августе на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным Казгидромета, умеренная засухаожидается:

в Иргизском районе Актюбинской области,

в Шиилийском районе Кызылординской области и городе Кызылорде,

в Енбекшиказахском районе Алматинской области,

в Кордайском, Жуалынском районах Жамбылской области, в окрестности города Тараза,

в Жетысайском, Казыгуртском, Арысском, Отрарском, Туркестанском, Сузакском и Сарыагашском районах Туркестанской области,

в окрестности города Аркалыка Костанайской области и в окрестности города Караганды.

Сильная засуха будет:

в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области,

в Айтекебиском районе Актюбинской области,

в Кармакшинском районе Кызылординской области.

Умеренно влажно будет в Казталовском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области.


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