Сиделка избила и обокрала пожилую женщину-инвалида в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сиделка, которая ухаживала за пожилой женщиной-инвалидом около двух месяцев, избила и ограбила ее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции сообщили, что сиделка била женщину, когда они оставались в доме вдвоем. В последний раз она избила женщину и отобрала золотые украшения и телефон. Сумма ущерба не уточняется.

«Полицией Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье «Самоуправство» УК РК. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана квалификация», - отметили в полиции.