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Сиделка избила и обокрала пожилую женщину-инвалида в Алматы

15 Января 2020 13:48
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Сиделка избила и обокрала пожилую женщину-инвалида в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сиделка, которая ухаживала за пожилой женщиной-инвалидом около двух месяцев, избила и ограбила ее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте полиции сообщили, что сиделка била женщину, когда они оставались в доме вдвоем. В последний раз она избила женщину и отобрала золотые украшения и телефон. Сумма ущерба не уточняется.

«Полицией Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье «Самоуправство» УК РК. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана квалификация», - отметили в полиции.


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Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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