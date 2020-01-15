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Сиделка избила и обокрала пожилую женщину-инвалида в Алматы
15 Января 2020 13:48
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сиделка, которая ухаживала за пожилой женщиной-инвалидом около двух месяцев, избила и ограбила ее, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В департаменте полиции сообщили, что сиделка била женщину, когда они оставались в доме вдвоем. В последний раз она избила женщину и отобрала золотые украшения и телефон. Сумма ущерба не уточняется.
«Полицией Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье «Самоуправство» УК РК. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана квалификация», - отметили в полиции.
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