СИБУР и QAZ IZOL договорились о развитии рынка теплоизоляционных материалов в Казахстане

СИБУР и Ассоциация производителей теплоизоляционных материалов Казахстана (QAZ IZOL) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития синтетических теплоизоляционных материалов (ТИМ) и повышения энергоэффективности зданий, передает Kazinform.

Стороны намерены продвигать инициативы по энергосбережению, обмениваться экспертизой в области нормативно-технического регулирования и стандартов, совместно участвовать в совершенствовании отраслевых норм, а также развивать обучение специалистов и взаимодействие с научными и образовательными организациями.

Одна из ключевых проблем отрасли — высокие теплопотери в зданиях старого жилого фонда: через стены, окна и стыки уходит до 30–40% тепла. QAZ IZOL ставит цель снизить энергопотребление объектов на 20–30% к 2030 году за счёт применения современных синтетических материалов и роста локального производства ТИМ.

Фото: photo.sibur.ru

Партнёрство опирается на российский опыт, где полимерная теплоизоляция широко применяется в жилищном, социальном, коммерческом и промышленном строительстве — при капремонте фасадов, термомодернизации теплосетей, утеплении кровель и инженерной инфраструктуры. Отдельное направление — энергоэффективное и низкоуглеродное строительство с использованием ТИМ с пониженным углеродным следом.

— СИБУР предлагает производителям строительных материалов технологические решения для выпуска конкурентных аналогов импортной продукции — мы выстраиваем полный цикл от разработки рецептур до продвижения готовых решений. В сегменте теплоизоляции на основе полимеров СИБУР закрывает порядка 70% российского рынка. Уверены, что совместная работа с QAZ IZOL ускорит развитие современного рынка ТИМ в Казахстане и поддержит локальных производителей, — сказал Алексей Сбоев, директор дивизиона «Строительство» СИБУРа.

Ержан Рахимов, президент ассоциации QAZ IZOL отметил:

— Сотрудничество с СИБУРом — важный этап в развитии профессионального взаимодействия участников рынка Казахстана и России. Объединение экспертизы и практического опыта позволит эффективнее решать общие задачи: повышать энергоэффективность, совершенствовать нормативное регулирование и внедрять современные технологии, создавая новые возможности для роста отрасли.

Партнёрство объединит российский опыт развития полимерной теплоизоляции с задачами казахстанского рынка, чтобы ускорить обновление жилого фонда, снизить энергозатраты и поддержать конкурентоспособность местных производителей.