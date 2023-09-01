Сибирская язва в Акмолинской области: более 1,7 тысячи доз вакцин доставили в село Ушкарасу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 1,7 тысячи доз вакцин и дезинфицирующие средства доставили в село Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области, где накануне была зафиксирована кожная форма сибирской язвы среди населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.



«Все пациенты находятся под наблюдением медицинских работников, принимают лечение согласно клиническому протоколу. Районным отделом полиции в селе выставлены блокпосты, ограничивающие вывоз сельхозпродукции, объявлен карантин.

Сообщение от директора животноводческого предприятия ТОО «Ушкарасу» о гибели скота поступило 28 августа. Мясо в оперативном порядке было изъято, а павший скот утилизирован», - сообщили в пресс-службе МСХ.

По информации министерства, в Жаркаинском районе находится рабочая группа из числа работников СЭС, здравоохранения, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, а также управления ветеринарии. Во всех обследованных очагах проведена дезинфекция, отобраны пробы почвы и грунтовых вод для дальнейшего исследования.

«В село доставлены более 1,7 тысячи доз вакцин и 900 000 мл дезинфицирующих средств, а также вся необходимая для обследования и ликвидации очага спецтехника. На месте работают 9 специалистов РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд».

Создана специальная комиссия по оценке ущерба и выплате компенсации за павший скот. Ситуация находится под контролем ответственных государственных органов», - отметили в Минсельхозе.

Как сообщалось, на территории села Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области зафиксирована вспышка сибирской язвы. У 12 человек выявили сибирскую язву.