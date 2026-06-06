Си Цзиньпин впервые за семь лет посетит Северную Корею

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Северную Корею и проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит состоится 8–9 июня и станет первой поездкой китайского лидера в Пхеньян с 2019 года, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

Сообщается, что поездка пройдет по приглашению Ким Чен Ына. Встреча состоится спустя несколько недель после того, как Си Цзиньпин принимал в Пекине президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Вашингтон, Москва и Пекин остаются ключевыми внешнеполитическими игроками для Северной Кореи.

Китай является главным экономическим партнером КНДР и одним из ее важнейших политических союзников. Несмотря на международные санкции, введенные из-за ядерной программы Пхеньяна, связи между двумя странами остаются тесными.

Эксперт по Северной Корее из Университета Кённам Лим Ыль Чхоль заявил, что Пекин может стремиться к более активному вовлечению Пхеньяна в свою дипломатическую стратегию и укреплению сотрудничества в условиях меняющегося мирового порядка.

Страны имеют общую границу протяженностью около 1 400 километров. Китай и Северная Корея связаны договором о взаимной обороне, который остается единственным подобным соглашением Китая с другим государством. Документ предусматривает взаимную поддержку в случае нападения на одну из сторон.

В 2026 году договору исполняется 65 лет.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин осенью 2026 года совершит государственный визит в США по приглашению Трампа.