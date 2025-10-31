Си Цзиньпин выдвинул предложение по созданию Азиатско-Тихоокеанского сообщества

Он призвал к совместным усилиям по защите многосторонней торговой системы, созданию открытой региональной экономической среды, поддержанию стабильности и бесперебойного функционирования промышленных цепочек и цепочек поставок, содействию цифровизации и экологизации торговли, а также содействию взаимовыгодному и инклюзивному развитию.

Си Цзиньпин сделал эти замечания в своей речи на первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС.