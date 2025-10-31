РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:06, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Си Цзиньпин выдвинул предложение по созданию Азиатско-Тихоокеанского сообщества

    Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу выдвинул предложение из пяти пунктов по продвижению универсально выгодной и инклюзивной экономической глобализации и созданию Азиатско-Тихоокеанского сообщества, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Си Цзиньпин
    Фото: Синьхуа

    Он призвал к совместным усилиям по защите многосторонней торговой системы, созданию открытой региональной экономической среды, поддержанию стабильности и бесперебойного функционирования промышленных цепочек и цепочек поставок, содействию цифровизации и экологизации торговли, а также содействию взаимовыгодному и инклюзивному развитию.

    Си Цзиньпин сделал эти замечания в своей речи на первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС.

    Асель Елюбаева
