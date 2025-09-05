РУ
    10:28, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном

    Китай готов дальше усиливать координацию с КНДР в целях поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли в Пекине, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном
    Фото: Xinhua

    — Китай и КНДР должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах и защищать общие интересы двух стран. Китай неизменно придерживается объективной и беспристрастной позиции и готов дальше усиливать координацию с КНДР в целях поддержания мира и стабильности на полуострове, — приводит Xinhua слова Си Цзиньпина.

    Ким Чен Ын со своей стороны указал, что «как бы ни менялась международная обстановка, дружба между КНДР и Китаем останется неизменной. КНДР твердо привержена непрерывному углублению и развитию двусторонних отношений».

    — КНДР готова углубить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Китаем для достижения новых результатов, — приводит Xinhua слова Ким Чен Ына.

    Напомним, что Ким Чен Ын совершил визит в КНР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.

    Китай Северная Корея Мировые новости
