Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном
Китай готов дальше усиливать координацию с КНДР в целях поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли в Пекине, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
— Китай и КНДР должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах и защищать общие интересы двух стран. Китай неизменно придерживается объективной и беспристрастной позиции и готов дальше усиливать координацию с КНДР в целях поддержания мира и стабильности на полуострове, — приводит Xinhua слова Си Цзиньпина.
Ким Чен Ын со своей стороны указал, что «как бы ни менялась международная обстановка, дружба между КНДР и Китаем останется неизменной. КНДР твердо привержена непрерывному углублению и развитию двусторонних отношений».
— КНДР готова углубить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Китаем для достижения новых результатов, — приводит Xinhua слова Ким Чен Ына.
Напомним, что Ким Чен Ын совершил визит в КНР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.