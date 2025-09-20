РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:29, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Си Цзиньпин призвал США воздержаться от введения односторонних торговых ограничений

    Китай надеется, что американская сторона обеспечит открытую, справедливую и недискриминационную бизнес-среду для китайских предприятий, инвестирующих в США. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Kazinform.

    тарифная война между США и Китаем
    Коллаж: Kazinform; Pixabay; Pexels

    Его слова приводит сайт внешнеполитического ведомства Китая.

    — Позиция Китая по вопросу TikTok ясна: правительство КНР уважает намерения корпораций и приветствует проведение коммерческих переговоров в соответствии с рыночными правилами для достижения решений, которые соответствуют китайским законам и правилам, при этом обеспечивая баланс интересов, — приводит сайт МИД КНР заявление Си Цзиньпина.

    Председатель КНР подчеркнул, что китайско-американские отношения имеют первостепенное значение. Недавние консультации между нашими командами по торгово-экономическим вопросам продемонстрировали дух равенства, уважения и взаимности. 

    — США следует воздерживаться от введения односторонних торговых ограничений, которые могут подорвать результаты, достигнутые в ходе многочисленных раундов консультаций, — цитирует МИД КНР слова Си Цзиньпина.

    По словам президента США Дональда Трампа, которые приводит сайт МИД КНР, американская сторона стремится поддерживать долгосрочные и прочные отношения с Китаем. Вашингтон стремится развивать двустороннее экономическое и торговое сотрудничество, будет поддерживать продолжающиеся консультации между двумя командами и стремится найти надлежащее решение по вопросу TikTok. 

    — США готовы работать с Китаем для поддержания мира во всем мире, — приводит сайт МИД КНР слова президента США. 

    Китай Торговля Санкции Мировые новости США
