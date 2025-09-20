Си Цзиньпин призвал США воздержаться от введения односторонних торговых ограничений

Его слова приводит сайт внешнеполитического ведомства Китая.

— Позиция Китая по вопросу TikTok ясна: правительство КНР уважает намерения корпораций и приветствует проведение коммерческих переговоров в соответствии с рыночными правилами для достижения решений, которые соответствуют китайским законам и правилам, при этом обеспечивая баланс интересов, — приводит сайт МИД КНР заявление Си Цзиньпина.

Председатель КНР подчеркнул, что китайско-американские отношения имеют первостепенное значение. Недавние консультации между нашими командами по торгово-экономическим вопросам продемонстрировали дух равенства, уважения и взаимности.

— США следует воздерживаться от введения односторонних торговых ограничений, которые могут подорвать результаты, достигнутые в ходе многочисленных раундов консультаций, — цитирует МИД КНР слова Си Цзиньпина.

По словам президента США Дональда Трампа, которые приводит сайт МИД КНР, американская сторона стремится поддерживать долгосрочные и прочные отношения с Китаем. Вашингтон стремится развивать двустороннее экономическое и торговое сотрудничество, будет поддерживать продолжающиеся консультации между двумя командами и стремится найти надлежащее решение по вопросу TikTok.