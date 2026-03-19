    04:10, 19 Март 2026 | GMT +5

    Си Цзиньпин призвал нарастить поставки газа из Туркменистана в Китай

    Си Цзиньпин призвал увеличить поставки туркменского газа в Китай, подчеркнув важность расширения стратегического сотрудничества в энергетике и несырьевых секторах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Фото: Arzuw News

    Председатель КНР заявил о необходимости расширения китайско-туркменского сотрудничества, включая увеличение поставок природного газа, рост торговли и инвестиций. Особое внимание предлагается уделить несырьевым направлениям — инфраструктуре, сельскому хозяйству, цифровой экономике, искусственному интеллекту и чистой энергетике. Соответствующее заявление Си Цзиньпин сделал на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Пекине.

    Китай также выступил за интеграцию инициативы «Пояс и путь» со стратегией развития Туркменистана, создание совместных проектов, включая образовательные и медицинские, а также углубление гуманитарных связей.

    Пекин подтвердил поддержку суверенитета и нейтралитета Туркменистана и готовность усиливать координацию на международных площадках, включая ООН. Стороны намерены укреплять безопасность и совместно противодействовать терроризму, экстремизму и сепаратизму.

    Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил намерение укреплять стратегическое партнерство с Китаем, и расширять сотрудничество в энергетике, торговле и инфраструктуре.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил китайскую сторону перенести на месяц его визит в Пекин и запланированную на начало апреля встречу на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Жанар Альжанова
