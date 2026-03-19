Си Цзиньпин призвал нарастить поставки газа из Туркменистана в Китай

Председатель КНР заявил о необходимости расширения китайско-туркменского сотрудничества, включая увеличение поставок природного газа, рост торговли и инвестиций. Особое внимание предлагается уделить несырьевым направлениям — инфраструктуре, сельскому хозяйству, цифровой экономике, искусственному интеллекту и чистой энергетике. Соответствующее заявление Си Цзиньпин сделал на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Пекине.

Китай также выступил за интеграцию инициативы «Пояс и путь» со стратегией развития Туркменистана, создание совместных проектов, включая образовательные и медицинские, а также углубление гуманитарных связей.

Пекин подтвердил поддержку суверенитета и нейтралитета Туркменистана и готовность усиливать координацию на международных площадках, включая ООН. Стороны намерены укреплять безопасность и совместно противодействовать терроризму, экстремизму и сепаратизму.

Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил намерение укреплять стратегическое партнерство с Китаем, и расширять сотрудничество в энергетике, торговле и инфраструктуре.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил китайскую сторону перенести на месяц его визит в Пекин и запланированную на начало апреля встречу на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином.