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Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

21 Ноября 2022, 13:15
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
21 Ноября 2022, 13:15

Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В адрес Президента РК Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю переизбрания на пост Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Ваша победа на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа. Убежден, что под Вашим превосходным руководством Ваша страна достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства Нового Казахстана. Я придаю повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений и готов вместе с Вами в год 30-летия установления дипломатических отношений открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства», – говорится в телеграмме.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.


Фото: akorda.kz




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