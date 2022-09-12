Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 сентября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева столицу Казахстана с государственным визитом посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов», - говорится в сообщении.

















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