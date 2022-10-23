Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК КПК

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва на своем первом пленуме в воскресенье переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ноябре 2012 года на первом пленуме ЦК КПК 18-го созыва Си Цзиньпин впервые был избран на пост генерального секретаря. В октябре 2017 года по итогам ХIX съезда он был переизбран генеральным секретарем Компартии.

ЦК КПК в это воскресенье, 23 октября, избрал в состав своего Постоянного комитета Политбюро (высшего партийного органа) семь человек.

Наряду с Си Цзиньпином и членами из предыдущего состава ПК Политбюро ЦК КПК 19-го созыва Ван Хунином и Чжао Лэцзи в их число вошли начальник секретариата ЦК КПК Дин Сюэсян, секретари парткомов Шанхая - Ли Цян и провинции Гуандун – Ли Си, а также секретарь парткома Пекина – Цай Ци.

Члены Постоянного комитета вошли в состав Политбюро ЦК КПК, которое в свою очередь было также избрано в воскресенье в составе 24 человек.

Как ранее сообщалось, ХХ съезд Коммунистической партии Китая в субботу избрал Центральный комитет КПК 20-го созыва. В новый состав ЦК КПК вошли 205 человек.

В состав ЦК КПК 20-го созыва вошли 11 женщин.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая в воскресенье также избрал Си Цзиньпина председателем Военного совета ЦК КПК, заместителями председателя стали генералы Чжан Юся и Хэ Вэйдун.

В КНР Военный совет ЦК КПК руководит Народно-освободительной армией Китая (НОАК), он осуществляет свои функции параллельно с государственным органом по управлению вооруженными силами - Центральным военным советом (ЦВС) КНР.

ХХ съезд КПК прошел в Пекине с 16 по 22 октября.

Фото: Агентство Синьхуа.