Си Цзиньпин и Шавкат Мирзиёев поздравили казахстанцев с праздником Наурыз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своей поздравительной телеграмме Председатель КНР Си Цзиньпин пишет, что КНР и Казахстан достигли плодотворных результатов в различных областях сотрудничества, что принесло значительную пользу народам двух государств. Си Цзиньпин также отметил, что в следующем году обе страны будут праздновать 30-летие установления дипломатических отношений, и заявил о важности дальнейшей взаимной поддержки и углубления стратегического сопряжения с целью выведения китайско-казахстанских отношений на новый уровень. «Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений, готов вместе с Вами прилагать совместные усилия к укреплению китайско-казахстанской традиционной дружбы и углублению взаимовыгодного сотрудничества на благо двух стран и их народов», – подчеркивается в телеграмме лидера КНР.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что в будущем обе страны смогут расширить постоянно развивающиеся стратегическое партнерство между Узбекистаном и Казахстаном и добиться уникальных практических результатов в общих интересах двух дружественных народов.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пишет о том, что братские отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Кыргызстаном и в дальнейшем будут укрепляться и развиваться в интересах двух народов на основе добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.

В приветствии Президента Таджикистана Эмомали Рахмона высказана уверенность в том, что отношения взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, с опорой на вечные традиции благословенного Наурыза, и впредь будут неуклонно развиваться в русле расширения и углубления, обогащаясь новым смыслом и содержанием.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана счастья, радости и новых успехов.

В телеграмме Президента Азербайджана Ильхама Алиева высказана уверенность в том, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут расширяться и укрепляться в соответствии с волей наших народов, которые неизменно высоко чтят благородные ценности Наурыза.

Президент Армении Армен Саркисян выразил убеждение, что всесторонние отношения между Арменией и Казахстаном, основанные на крепкой дружбе и взаимопонимании, будут и впредь стремительно развиваться.

В своей телеграмме Президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду на то, что Наурыз откроет новые возможности народам двух государств и принесет радость, благополучие, здоровье и спокойствие всем странам мира.

Президент Израиля Реувен Ривлин отметил, что древние традиции предков в праздновании Наурыза и Песаха сближают две страны и являются прочной основой для укрепления двусторонних отношений.

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, поздравляя с праздником Наурыз, подтвердил намерение и впредь развивать сотрудничество в рамках крупных региональных программ и проектов, направленных на поддержание дружественных отношений, единства и экономического роста.

Президент Палестины Махмуд Аббас пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана – дальнейшего процветания и благополучия.

В телеграмме Генерального секретаря ШОС Владимира Норова говорится, что праздник весеннего равноденствия содействует движению к гармонии человека с природой, наводит устойчивые мосты дружбы и сотрудничества, развивает и обогащает диалог культур и цивилизаций, способствует формированию безопасного и процветающего будущего, что полностью отвечает принципам «шанхайского духа».

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил значительный вклад Казахстана в укрепление механизма союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ и координации усилий государств-членов ОДКБ на международных и региональных площадках.

Председатель Управления мусульман Кавказа, сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде пишет, что праздник Наурыз является благословенным временем радостного наступления дня весеннего равноденствия, символизирующего обновление природы, жизни, дарованных нам Всевышним Аллахом. Религиозный лидер желает мира и благополучия в каждую семью, а также прогресса и процветания – всему народу Казахстана.