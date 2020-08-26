Шынар Ташенева: Конституция - гарант прав и свобод каждого казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституция – основа стабильности и развития государства, гарант прав и свобод каждого казахстанца. Об этом заявила заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК Шынар Ташенева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституция основывается на универсальных принципах признания приоритетности прав и свобод человека. Конституция 1995 года заложила фундамент нового независимого Казахстана, так как это фактически прописанная социальная модель государственности», - сказала Шынар Ташенева, выступая на международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Конституции РК.

Спикер отметила, что Конституция Казахской ССР от 20 апреля 1978 года раскрывала социалистическую модель государственности. Она основывалась на трехсоставной структуре общества, моноидеологии, однопартийности, допущении только личной собственности, полной регламентации труда и потребления населения, бесплатности образования, здравоохранения и иных социальных услуг, ограниченности политического участия, свобод граждан, внешних связей.

«Конституция РК от 28 января 1993 года часто называется переходной в плане транзита власти от советов к президентской форме правления. Однако она имела еще промежуточное значение в плане поиска оптимальной социальной модели для Казахстана. В этот период Казахстан начал переход к рыночным отношениям, проводилась приватизация, введен тенге. В то же время в Конституции по-прежнему не был разрешен вопрос о частной собственности на землю», - пояснила Шынар Ташенева.

Конституция же 1995 года, по ее словам, стала передовой. Основываясь на универсальном языке юридической техники, она заложила новую социальную модель регулируемого рынка с равным признанием как государственной, так и частной собственности.

«За время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции, в нее вносились изменения и дополнения: в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах. Изменения коснулись сроков и полномочий Президента, депутатов, Сената и Мажилиса, был снят предусмотренный ранее верхний возрастной предел для государственного служащего и т.д. Более существенные поправки в Конституцию были приняты в 2007 году. В совокупности их суть сводилась к следующему: переход к пропорциональной избирательной системе; укрепление статуса Парламента за счет введения нормы об утверждении Премьер-Министра парламентским большинством и процедуры консультаций Президента с партийными фракциями при назначении главы Правительства; Ассамблея народа Казахстана была наделена конституционным статусом и получила право делегировать своих представителей в Мажилис и Сенат Парламента согласно установленной квоте», - резюмировала Шынар Ташенева.



