+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.76 EUR 493.41
RUB 5.89 CNY 68.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Шымкентский фермер обвиняется в хищении госсубсидий на 400 миллионов тенге

3 Декабря 2021 19:11
Поделиться:
Шымкентский фермер обвиняется в хищении госсубсидий на 400 миллионов тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте выявлены факты хищения госсубсидий на 400 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по городу Шымкенту.

Новости по теме
Сколько кормов для скота заготовлено на зиму, рассказал глава Костанайской области
Получателей субсидий в сельском хозяйстве наделят встречными обязательствами - Минсельхоз Субсидии на сельское хозяйство в основном направлены субъектам крупного бизнеса – Ербол Карашукеев 250 миллионов тенге госсубсидий похитили в Туркестанской области

«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность жителя города, совершившего хищение бюджетных средств. Следствием установлено, что фермер в период с 2020 по 2021 годы заключал мнимые сделки с сельхозпредприятиями на приобретение крупного рогатого скота племенных пород.

После чего предоставлял договоры в ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкент» для получения субсидий. В результате противоправной деятельности похищены бюджетные средства в сумме более 400 миллионов тенге», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.



Подписывайтесь на наш канал:

#Сельское хозяйство   #Шымкент  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько кормов для скота заготовлено на зиму, рассказал глава Костанайской области
Получателей субсидий в сельском хозяйстве наделят встречными обязательствами - Минсельхоз
Субсидии на сельское хозяйство в основном направлены субъектам крупного бизнеса – Ербол Карашукеев
250 миллионов тенге госсубсидий похитили в Туркестанской области
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
2 Девушка совершила самоубийство в Алматы
3 В Казахстан из Германии экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске
4 Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
5 Молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: погиб парень
6 Наказание за подделку паспортов вакцинации может быть ужесточено – МВД РК
Читайте также
В Костанайской области завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса
Предотвращен незаконный ввоз в Казахстан более 1,4 тыс. тонн фруктов и овощей
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Девушка совершила самоубийство в Алматы
В Казахстан из Германии экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске
Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
Молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: погиб парень
Наказание за подделку паспортов вакцинации может быть ужесточено – МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив