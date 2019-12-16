Шымкентская молодежь получила ключи от квартир в День Независимости

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте молодежь в День Независимости получила ключи от новых квартир. Аким города Ерлан Айтаханов в рамках Года молодежи вручил 30 молодым специалистам ордеры на новое жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выделенные для молодежи квартиры расположены в многоквартирном доме по улице Акназар хана. На торжественном мероприятии глава города отметил особенность государственной программы, которая дает старт жилищным накоплениям молодежи для покупки собственного жилья в будущем.

«Эти квартиры даются молодежи в аренду сроком на пять лет без права выкупа. Теперь молодые люди не будут мыкаться по съемным квартирам, а общая квартплата составит 5-7 тысяч тенге в месяц. До конца года 904 работающих молодых специалиста будут обеспечены такими квартирами», - сказал аким города.





Напомним, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев на торжественном открытии Года молодежи поручил акимам городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент ежегодно в течение 2019-2021 годов строить по 1000 квартир для работающей молодежи. В связи с этим в текущем году в Шымкенте из республиканского бюджета на эти цели было выделено 6,4 млрд тенге, запланировано ввести в строй 904 квартиры общей площадью 58 500 квадратных метров. Из них 304 будут сданы в эксплуатацию, а 600 квартир будут выкуплены и переданы в аренду.





К празднику Независимости ТОО «Каз Медео Гранд» завершило строительство дома, в котором для молодых предусмотрено арендное жилье. Документами претендентов и распределением квартир занимается специально созданная комиссия.

















Автор: Айнур Акбаева