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Шымкент вышел из «красной» зоны по коронавирусу
31 Января 2022 08:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 31 января 2022 года, 14 регионов Казахстана продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
В «желтой» зоне: г. Шымкент, Кызылординская область.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
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