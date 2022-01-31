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Шымкент вышел из «красной» зоны по коронавирусу

31 Января 2022 08:24
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Шымкент вышел из «красной» зоны по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 31 января 2022 года, 14 регионов Казахстана продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Кызылординская область.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.


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#Здравоохранение   #Шымкент   #Общество   #Коронавирус в РК  
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