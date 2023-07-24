Шымбулак закрыли из-за селя

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ГК «Шымбулак» закрыли на санитарный день из-за последствия селя, который привел к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«С сожалением мы сообщаем, что 24 июля курорт будет закрыт для посещения из-за проведения санитарного дня. 21 июля произошло стихийное бедствие на речке Малая Алматинка в районе Альп-лагеря Туюк-Су - сошел сель, приведший к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора. Вследствие этого было прекращено водоснабжение на Шымбулаке. Наши специалисты активно работают над очисткой водозаборной станции от иловых масс и скальных пород. Мы приносим свои искренние извинения за возникшие неудобства и благодарим вас за понимание», - обратились к жителям и гостям в администрации Шымбулак в Instagram.

По данным ДЧС Алматы, из-за увеличения температур и таяния ледников уровень воды в устье Малоалматинского ущелья поднимается, что приводит к появлению грязной воды, непригодной для питья. Вместе с тем, ситуация в горах Алматы остаётся стабильной и под контролем ДЧС. Никакой угрозы прорыва морённых озёр на данный момент не существует.