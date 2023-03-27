АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Горнолыжный курорт «Шымбулак» официально установил рекорд Гиннесса в номинации «Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония вручения сертификата и официальная фиксация результата рекорда состоялась на станции «Талгарский перевал», на высоте 3200 метров над уровнем моря.

Судья из офиса Guinness World Records Шейда Субаши-Гемиджи в своем выступлении заявила, что счастлива находиться на «Шымбулаке» вместе с гостями курорта и вручила сертификат, подтверждающий мировой рекорд, генеральному директору горнолыжного курорта Ринату Абдрахманову.







«Я рада сообщить, что горный курорт «Шымбулак» официально получает рекорд Гиннесса, как самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире. Это новый рекорд в мире», - озвучила Шейда Субаши-Гемиджи.

В свою очередь, Ринат Абдрахманов отметил, что это важное событие для страны. По его словам, 5 лет назад открыть трассу для ночных катаний была его мечтой, а сегодня она воплотилась в реальность. Он призвал всех верить в свою мечту и идти вперед.





В мероприятии также присутствовали министр культуры и спорта Асхат Оралов и заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев.

«Сегодня исторический день. Наш горнолыжный курорт «Шымбулак» вошел в книгу рекордов Гиннесса. Это огромное достижение для всей страны. Конечно, у нас есть огромный потенциал, «Шымбулак» является одной из основных дистанции развития туризма в нашей стране. В целом по линии министерства культуры и спорта принимаются конкретные шаги, разработана концепция развития в сфере туризма на ближайшие семь лет. Мы совместно с местными исполнительными органами, партнерами, бизнес сообществом будем развивать инфраструктуру и наш туризм», - сказал Асхат Оралов.





В завершении мероприятия состоялось торжественное перерезание ленты и массовый спуск с самого высокого ночного горнолыжного склона.

Ночные катания с высоты 3200 метров над уровнем моря были запущены в ноябре 2021 года. За это время с высшей точки в вечернее время успели спуститься сотни тысяч любителей активного образа жизни.

По данным пресс-службы горнолыжного курорта, за сезон 2021/2022 на ночных катаниях было зафиксировано 50 346 туристов, в этом сезоне - уже на 10% больше, 55 486 посещений.

Кроме того, в сезоне 2021-2022 показатель пикового количества посетителей в день достигал 12 520 человек, в целом за тот сезон курорт посетили более 1 млн человек.